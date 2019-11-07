AÖL sınav tarihleri belli oldu! MEB takvimine göre Açık lise (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Açık lise sınav tarihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Açık öğretimden lise eğitimlerini tamamlamak isteyen ve kayıt olan binlerce adayın araştırma konusu haline gelen AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen bu tarihler MEB 2019-2020 eğitim yılı takviminde açıklanmıştı. Yoğun olarak araştırılan bu konu hakkındaki tüm sorularınızın cevabı haberimizde. Peki, AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? İşte Açık lise sınav tarihleri…

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.