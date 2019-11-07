KPSS ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2020 KPSS lisans ve önlisans başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM sınav takvimi!

On binlerce vatandaş KPSS ne zaman? sorusuna, yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından her yıl düzenli olarak uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şimdiden sınav çalışmalarına hız kazandıran vatandaşlar KPSS 2020 ÖSYM sınav takvimini araştırıyor. Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi gerekiyor. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Peki 2020 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS lisans ve önlisans başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Memur olmak isteyenler, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2020 sınav takvimini araştırıyor. Haberimizde KPSS tarihlerine dair detaylara erişebilirsiniz.