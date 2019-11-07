KYK kredi ve burs başvuru sonuçları ile ilgili son dakika haberi! 2019 KYK burs ve kredi sonuçları resmen açıklandı

Büyük bir merakla beklenilen 2019-2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları hakkında resmi açıklama geldi. Akşam saatlerinde YURTKUR GSB sitesinde yaşanan erişim sorununun ardından milyonlarca öğrenci, 'KYK burs sonuçları açıklandı mı?' sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Zira, öğrencilerin devlet bursu ve kredi imkandan yararlanıp yararlanmayacakları kurum tarafından yapılacak değerlendirmenin açıklanmasının ardından belli olacak. Yaşanan yoğunluğa ve sosyal medyada ortaya atılan 'KYK burs sonuçları açıklandı' iddiasına yönelik Twitter hesabından duyuru yayımlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu, flaş bir açıklamada bulundu.

KYK KREDİ VE BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2019 KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI BURADA OLACAK!

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 15 – 21 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı? Akşam saatlerinde KYK'nın sitesinin çökmesi ile birlikte milyonlarca öğrenci konuyla ilgili araştırma yapmaya koyuldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.