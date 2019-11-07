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KYK kredi ve burs başvuru sonuçları ile ilgili son dakika haberi! 2019 resmen açıklandı

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? Bu akşam itibariyle KYK’nın sitesine ulaşılamıyordu. Bu nedenden dolayı milyonlarca öğrenci adayı KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağını düşünerek araştırma yapmaya başladılar. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği sonuçların açıklanıp açıklanmadığı ile ilgili Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan açıklama geldi. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları ve son dakika gelişmelerini hazırladık. İşte KYK'nın konuyla ilgili açıklaması ve 2019 KYK burs sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır? Sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 7.11.2019 08:09 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 08:10
KYK kredi ve burs başvuru sonuçları ile ilgili son dakika haberi! 2019 KYK burs ve kredi sonuçları resmen açıklandı

Büyük bir merakla beklenilen 2019-2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları hakkında resmi açıklama geldi. Akşam saatlerinde YURTKUR GSB sitesinde yaşanan erişim sorununun ardından milyonlarca öğrenci, 'KYK burs sonuçları açıklandı mı?' sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Zira, öğrencilerin devlet bursu ve kredi imkandan yararlanıp yararlanmayacakları kurum tarafından yapılacak değerlendirmenin açıklanmasının ardından belli olacak. Yaşanan yoğunluğa ve sosyal medyada ortaya atılan 'KYK burs sonuçları açıklandı' iddiasına yönelik Twitter hesabından duyuru yayımlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu, flaş bir açıklamada bulundu.

KYK KREDİ VE BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2019 KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI BURADA OLACAK!

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 15 – 21 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı? Akşam saatlerinde KYK'nın sitesinin çökmesi ile birlikte milyonlarca öğrenci konuyla ilgili araştırma yapmaya koyuldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

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KYK kredi ve burs başvuru sonuçları ile ilgili son dakika haberi! 2019 KYK burs ve kredi sonuçları resmen açıklandı
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