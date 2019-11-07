YKS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınav tarihi belli oldu mu?

Yurt genelinde binlerce öğrencinin ter dökeceği üniversite sınavı yoğun olarak araştırılıyor. Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testi olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleştirilecek olan 2020 YKS ne zaman yapılacak? Hayalini kurduğu ve emek verdiği üniversiteye gidebilmek için ter döken, çalışan, programlarını zamanında uygulayan öğrenciler konu ile ilgili en güncel bilgileri öğrenmek isterken ÖSYM sınav takvimini de araştırıyorlar. Üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ile YKS üniversite sınav tarihi belli oldu mu?

2020 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS 2020 için üniversite adayları gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Adaylar süreç ile ilgili tüm detayları öğrenmek isterken araştırmalarına hız kazandırdı. Haberimizin devamından YKS 2020 süreci ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.