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KYK duyurdu: Burs başvuru sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? ve kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

başvuru sonuçları hakkında adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde YURTKUR GSB ile e Devlet üzerindeki T.C. kimlik no ile sorgulama sayfalarında yaşanan yoğunluk ve sosyal medyada ortaya atılan 'KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı!' iddiasının ardından, Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan flaş bir açıklama yapıldı. Hâl böyle olunca, milyonlarca öğrenci de devlet bursu hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu doğrultuda, '2019-2020 KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?' sorusunun yanıtı en çok sorgulananlar arasında öne çıkıyor. Zira, öğrencilerin maddi destekten yararlanıp yararlanamayacakları kurum tarafından yapılan değerlendirmenin ardından netleşecek. Peki, 2019 KYK kredi ve burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Detayları ve sorgulama sayfasına yönelik bilgileri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 8.11.2019 11:45
KYK duyurdu: Burs başvuru sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2019-2020 ve kredi başvuru sonuçları hakkında kurum tarafından resmi açıklama yapıldı. Geçtiğimiz günlerde YURTKUR GSB, https://sonuc.kyk.gov.tr/ ile e Devlet üzerinde yaşanan yoğunluk ve sosyal medyada ortaya atılan 'KYK burs sonuçları açıklandı!' iddiasının akabinde öğrencilerin sorgulama işlemlerine yönelik araştırmaları yoğunluk kazanmıştı. Durum böyle olunca da, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sosyal medya hesabı üzerinden kritik öneme sahip bir açıklama notu paylaşıldı. Öğrencilerin de bu doğrultuda beklentileri bir hayli arttı. Zira, devlet tarafından verilen devlet bursu imkânından yararlanılıp yararlanılamayacağı kurum tarafından yapılacak olan değerlendirmenin ardından netleşecek.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında, burs başvuru sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ ve e Devlet üzerinden adayları erişimine açılacak. Adaylar, sorgulama işlemlerini aşağıdaki bağlantılara tıklayarak hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilir. Sorgulama işlemi sırasında T.C. kimlik no bilgisi gerekiyor.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

YURTKUR SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sürece dair bilgi paylaşılırken, önemli detaylara yer verildi. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar için ilerleyiniz.

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KYK duyurdu: Burs başvuru sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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