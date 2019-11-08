VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuçları için tarih belli oldu mu?

9 Ekim tarihinde ortaöğrenim, 30 Ekim tarihinde ise yükseköğrenim burs başvuru sürecinin tamamlanması ile birlikte öğrenciler VGM burs başvuru sonuçları için bekliyorlar. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim düzeyinde eğitim hayatını sürdüren öğrencilere verilen burs olarak bilinen Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları aynı zamanda ülkemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere de veriliyor. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM sonuçları için tarih belli oldu mu?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen VGM burs başvuru sonuçları ve işlemleri ile ilgili bilgileri haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.