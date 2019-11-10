AÖL sınav tarihleri! Açık lise (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman hangi tarihlerde yapılacak? MEB açıkladı...

Açık öğretim lisesi için binlerce öğrenci araştırma yapıyor. Liseyi öğrenimini dışarıdan alan ve kayıt işlemlerini tamamlayan kişiler AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde hafta sonu düzenlenecek olan sınavlar dört oturumdan oluşacağı ve tarihleri bildirildi. Peki, AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? İşte AÖL sınav tarihleri…

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.