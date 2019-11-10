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yayınlandı mı? 2019 2020 belli oldu mu?

On binlerce öğrenci ATA sınav giriş belgesini sorgulamaya başladı. öğrencileri, 2019 2020 ATA AÖF sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Belli sebeplerden ötürü dışardan üniversite okuyan öğrenciler sınav hazırlıklarına hız kazandırdı. Kurumdan gelen açıklamada ara (vize) sınavları, yarıyıl sonu (final) sınavları ve güz yarıyılı bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Peki açıklandı mı? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 10.11.2019 12:21
ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2019 2020 ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu mu?

ATA AÖF öğrencileri, sınav tarihleri için arayışa koyulurken sınav giriş belgelerini de sorgulamaya başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınav hazırlıklarına hız kazandırırdı. Bunun akabinde '' ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden sisteme giriş yaparak, sınav giriş belgesine ulaşabiliyorlar.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

ATA AÖF sınav giriş belgesi ve sınav tarihlerine ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

ATA AÖF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Sınav giriş belgesi yayınlanınca Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden sisteme giriş yaparak, belgelerine ulaşabilirler.

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? 2019-2020

Ara (vize) sınavı: 16-17 Kasım 2019

Yarıyıl Sonu (final) sınavı: 28-29 Aralık 2019

Bütünleme Sınavı: 1-2 Şubat 2020

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