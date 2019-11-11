Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK kredi ve burs başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Geri sayım sürüyor!

burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Geri sayım sürüyor!

On binlerce öğrenci için burs ve kredi sonuçları için geri sayımı başladı. 21 Ekim tarihinde başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler burs ve kredi sonuçlarına çevrilmiş durumda. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 KYK ödemelerine zam yapılacağını haberini vermişti. Bunun akabinde ‘’ 2019 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başlanmıştı. Özellikle şehir dışında okuyan öğrencilerin ihtiyacı olan burs ve krediler için YURTKUR’dan 6 Kasım tarihinde önemli açıklama gelmişti. Peki başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte 2019 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçları hakkında detaylar!

Giriş Tarihi: 11.11.2019 09:12 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 09:12
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK kredi ve burs başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Geri sayım sürüyor!

burs ve kredi sonuçları için geri sayım devam ediyor. Yeni haftaya girerken milyonlarca öğrenci gözlerini burs ve kredi sonuçlarına çevirdi. Geçtiğimiz haftalarda Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinde oluşan yoğunluğun ardından resmi Twitter hesabından açıklama geldi. Alınan burs ve krediler öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Hal böyle olunca '' başvuru sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. 2020 eğitim öğretim yılı için belirlenen burs ücretini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylıklara 50 TL'lik bir artışın yapıldığını duyurmuştu. Peki ne zaman açıklanacak? İşte tüm bilgiler…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve burs sonuçlarını bekliyor. Haberimizde, KYK burs ve kredi sonuçlarına ilişkin güncel bilgiler yer alıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK kredi ve burs başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Geri sayım sürüyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN