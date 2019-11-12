ALES sınav giriş belgesi yayınlandı! ALES 3 sınavı ne zaman, hangi tarihte uygulanacak?

ALES ne zaman? Sorusu sınav giriş belgelerinin adayların erişimine açılmasının ardından araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi olmak gibi kariyer planları yapan binlerce aday için heyecanlı süreç başladı. Sınava sadece lisans mezunu olan veya mezun olma aşamasındaki kişiler katılım sağlayabilmektedir. Peki, ALES sınavı ne zaman, hangi tarihte? ALES sınav giriş belgesi temin etme linki haberimizde…

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ALES 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.

ALES SINAV BELGESİ SORGULAMA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALES NEDİR?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.