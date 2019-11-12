ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgula! ATA AÖF 2019- 2020 sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

ATA AÖF öğrencileri, sınav tarihleri için arayışa koyulurken sınav giriş yerlerini de sorgulamaya başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınav hazırlıklarına hız kazandırırdı. Bunun akabinde '' ATA AÖF sınav giriş yerleri yayınlandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden sisteme giriş yaparak, sınav giriş belgesine ulaşabiliyorlar.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

ATA AÖF sınav giriş belgesi ve sınav tarihlerine ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu.

Sınav giriş yerlerine ATA AÖF öğrencileri, https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden sisteme giriş yaparak, belgelerine ulaşabilirler.

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? 2019-2020

Ara (vize) sınavı: 16-17 Kasım 2019

Yarıyıl Sonu (final) sınavı: 28-29 Aralık 2019

Bütünleme Sınavı: 1-2 Şubat 2020