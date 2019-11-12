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ATA sınav giriş yerleri sorgula! ATA AÖF 2019- 2020 sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

On binlerce öğrenci ATA sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladı. öğrencileri, 2019 2020 ATA AÖF sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Belli sebeplerden ötürü dışardan üniversite okuyan öğrenciler sınav hazırlıklarına hız kazandırdı. Kurumdan gelen açıklamada ara (vize) sınavları, yarıyıl sonu (final) sınavları ve güz yarıyılı bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Peki ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 12.11.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 09:30
ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgula! ATA AÖF 2019- 2020 sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

ATA AÖF öğrencileri, sınav tarihleri için arayışa koyulurken sınav giriş yerlerini de sorgulamaya başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınav hazırlıklarına hız kazandırırdı. Bunun akabinde '' ATA AÖF sınav giriş yerleri yayınlandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden sisteme giriş yaparak, sınav giriş belgesine ulaşabiliyorlar.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

ATA AÖF sınav giriş belgesi ve sınav tarihlerine ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu.

Sınav giriş yerlerine ATA AÖF öğrencileri, https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden sisteme giriş yaparak, belgelerine ulaşabilirler.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? 2019-2020

Ara (vize) sınavı: 16-17 Kasım 2019

Yarıyıl Sonu (final) sınavı: 28-29 Aralık 2019

Bütünleme Sınavı: 1-2 Şubat 2020

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