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Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş nasıl yapılır? E Okul giriş ile sınav sonuçları sorgulama

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin devamsızlık bilgisi, yazılı sınav notları, ders içi sözlü notları, ders programı, nakil grubu ve eğitimlerinde hak ettikleri belgelerin kısacası eğitim hayatlarındaki tüm bilgi ve işlemleri barındıran Veli Bilgilendirme Sistemi kısaca , öğrenci öğretmen ve velilerin işlemlerini kolayca gerçekleştirmeleri adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulmuştur. Öğrenci ve veliler öğrencinin TC kimlik ve okul numarası ile E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci giriş ekranı ile ilgili tüm detayları buradan öğrenebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 17:04 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 17:04
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş nasıl yapılır? E Okul VBS giriş ile sınav sonuçları sorgulama

Günümüzde öğrenci, öğretmen ve velilerin eğitimle ilgili işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmelerini sağlayan uygulama E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS); ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin sınav notlarını, devamsızlık bilgisini, sınav tarihlerini, ders programlarını ve önceki yıllara ait belge ve yıl sonu ortalamalarına ulaşmalarını sağlayan bir sistemdir. Kişilerin sisteme giriş yapabilmesi için bir güvenlik ekranı ortaya çıkmaktadır. Bu ekranda öğrencinin TC kimlik ve okul numarası ile E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş yapılması sağlanır.

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

İşte E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne aşağıdaki linke tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Bu ekrandan sınav sonuçları ve daha birçok bilgiye erişim sağlayabilirsiniz.

E OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş nasıl yapılır? E Okul VBS giriş ile sınav sonuçları sorgulama
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