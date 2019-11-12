KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? YURTKUR 2019 KYK kredi ve burs başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

KYK burs ve kredi sonuçları için geri sayım devam ediyor. Yeni haftaya girerken milyonlarca öğrenci gözlerini burs ve kredi sonuçlarına çevirdi. Geçtiğimiz haftalarda Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinde oluşan yoğunluğun ardından resmi Twitter hesabından açıklama geldi. Alınan burs ve krediler öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Hal böyle olunca '' KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. 2020 eğitim öğretim yılı için belirlenen burs ücretini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylıklara 50 TL'lik bir artışın yapıldığını duyurmuştu. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm bilgiler…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve burs sonuçlarını bekliyor. Haberimizde, KYK burs ve kredi sonuçlarına ilişkin güncel bilgiler yer alıyor.