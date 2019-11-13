Geri sayım başladı! İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Kasım ara tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulamaya geçecek olan bu düzenleme ile öğrenciler döneme iki kez fazladan mola vermiş olacak. Kasım ara tatili için geri sayıma başlayan milyonlarca öğrenci ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman yapılacak? Ayın kaçında başlayacak, kaçında bitecek? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR?

Uzun bir yaz tatili maratonunun ardından gözler okulların açılacağı tarihe çevrilmişti. MEB resmi takviminde İlkokul 1. sınıflar, 2 Eylül 2019 tarihinde, diğer sınıflar ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü 2019-2020 eğitim dönemine başlamıştı. Öğrenciler, 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak.

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAKİ TATİLLER

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2019-2020 eğitim-öğretim takviminde okulların açılacağı tarihi ve sınav takvimini resmi internet sitesine erişime açtı. Buna göre;

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

- 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

- 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

- 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.