KYK burs sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı? 2019 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Yurdumuz dört bir yanında milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2019-2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları hakkında kurum tarafından resmi açıklama geçtiğimiz günler içerisinde yapılmıştı. YURTKUR GSB, https://sonuc.kyk.gov.tr/ ile e Devlet üzerinde yaşanan yoğunluk ve sosyal medyada ortaya atılan 'KYK burs sonuçları açıklandı!' iddiasının ardından öğrencilerin sorgulama işlemlerine yönelik araştırmaları artış göstermişti. Hâl böyle olunca da, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sosyal medya hesabı üzerinden önem arz eden bir bilgi notu paylaşıldı. Öğrencilerin de sonuçların açıklanmasına yönelik beklentileri bugün için yoğunlaştı. Bilindiği üzere, devlet tarafından verilen devlet bursu imkânından yararlanılıp yararlanılamayacağı kurum tarafından yapılacak olan değerlendirmenin ardından netleşecek.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Bu eğitim öğretim yılı (2019-2020) kapsamında, burs başvuru sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ ve e Devlet üzerinden adayları erişimine açılacak. Adaylar, sorgulama işlemlerini aşağıdaki bağlantılara tıklayarak hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilir. Sorgulama işlemi sırasında T.C. kimlik no bilgisi mutlaka gerekiyor.

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KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN, BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sürece dair bilgi paylaşılırken, önemli detaylara yer verildi. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Detaylar şu şekilde;