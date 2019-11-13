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sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı? 2019 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

başvuru sonuçları kapsamında geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz hafta, YURTKUR GSB ile e Devlet üzerindeki T.C. kimlik no ile sorgulama sayfalarında yaşanan yoğunluk ve sosyal medyada dolaşıma sokulan 'KYK burs sonuçları açıklandı!' iddiasının ardından, Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan çok önemli bir açıklama yapılmıştı. Tam bu noktada, milyonlarca öğrenci de devlet bursu hakkında araştırmalarını bir hayli arttırdı. Bu bağlamda da, '2019-2020 KYK burs sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?' sorusunun yanıtı en çok sorgulananlar arasında öne çıkıyor. Zira, adayların YURTKUR sayfası üzerinden sonuçların bugün açıklanması için beklentisi bulunuyor. Peki, 2019 KYK kredi ve burs başvuru sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı? e Devlet ve YURTKUR sorgulama sayfası ile beraber tüm detaylar burada!

Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:09
KYK burs sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı? 2019 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Yurdumuz dört bir yanında milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2019-2020 ve kredi başvuru sonuçları hakkında kurum tarafından resmi açıklama geçtiğimiz günler içerisinde yapılmıştı. YURTKUR GSB, https://sonuc.kyk.gov.tr/ ile e Devlet üzerinde yaşanan yoğunluk ve sosyal medyada ortaya atılan ' sonuçları açıklandı!' iddiasının ardından öğrencilerin sorgulama işlemlerine yönelik araştırmaları artış göstermişti. Hâl böyle olunca da, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sosyal medya hesabı üzerinden önem arz eden bir bilgi notu paylaşıldı. Öğrencilerin de sonuçların açıklanmasına yönelik beklentileri bugün için yoğunlaştı. Bilindiği üzere, devlet tarafından verilen devlet bursu imkânından yararlanılıp yararlanılamayacağı kurum tarafından yapılacak olan değerlendirmenin ardından netleşecek.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Bu eğitim öğretim yılı (2019-2020) kapsamında, burs başvuru sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ ve e Devlet üzerinden adayları erişimine açılacak. Adaylar, sorgulama işlemlerini aşağıdaki bağlantılara tıklayarak hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilir. Sorgulama işlemi sırasında T.C. kimlik no bilgisi mutlaka gerekiyor.

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YURTKUR SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN, BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sürece dair bilgi paylaşılırken, önemli detaylara yer verildi. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Detaylar şu şekilde;

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