VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor!

VGM burs sonuçları için araştırmalar sürüyor. 9 Ekim tarihinde ortaöğrenim, 30 Ekim tarihinde ise yükseköğrenim burs başvuru sürecinin tamamlanması ile birlikte öğrenciler adeta geri sayıma başladı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim düzeyindeki öğrencilere verilen bu ücret Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından karşılanıyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM sonuçları açıklandı mı?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğrenim Bursu" ile üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursu" için başvurular, 2019 - 2020 eğitim yılı için aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden alındı.

2019-2020 VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının kasım ayı içinde erişime açılabileceği tahmin ediliyor. VGM'nin internet sitesinde burs başvuru sonuçlarına ilişkin şöyle bir açıklama yapıldı;

"2019 – 2020 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiş ve başvuru değerlendirme işlemlerine başlanmıştır.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs alan ya da bu eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilerin Genel Müdürlüğümüze yapmış olduğu burs başvurusu var ise iptal edilecektir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Ortaöğrenim burs başvuruları, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim burs başvuruları ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Burs başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimizce bilgilendirmeler yapılacaktır.

Bölge Müdürlüklerimizce talep edilmesi halinde SOYBİS İzin Formları'nın öğrenciler (18 yaşından büyükler) ve öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler tarafından doldurularak Bölge Müdürlüklerimizin bildirdiği süre içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir."

VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Başvuru sonuçları sorgulama işlemi, başvuru işlemlerinde olduğu gibi kurumun resmi sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.