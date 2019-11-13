YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sınava giren binlerce aday tarafından merak ediliyor. yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı isteyen kişiler katılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde uygulanan YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı araştırması adaylar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ve Ankara Üniversitelerince yapılan YÖKDİL bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından yapıldı. Sınavı gerçekleştiren YÖKDİL sonuçların, 28 Kasım'da açıklanacağını duyurdu.

YÖKDİL NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.

YÖK tarafından, YÖKDİL sınavının yılda iki kez yapılacağı duyurulmuştur. Ancak 2017 yılında 3 kez yapılmıştır.

YÖKDİL ve YDS- e-YDS arasındaki en temel fark; YÖKDİL'de uzmanlık alanlarına yönelik soruların olmasıdır. YÖKDİL, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri alanlarında Almanca, Arapça,Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır.