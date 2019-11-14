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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu yıl ilk defa 18-22 Kasım tarihleri arasında uygulanan hakkında bilgi verdi. Bakan Selçuk, "Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz" dedi.

DHA Eğitim
Giriş Tarihi: 14.11.2019 15:31 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 16:42
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nda ilk defa uygulanacak ara tatile ilişkin, "Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz" dedi.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından 18-22 Kasım'da uygulanacak 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk ara tatiline ilişkin, videolu mesaj paylaştı.

Bakan Selçuk, "Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan öğrenmeye, gönderiyoruz, demiştik. Yarın akşam itibarıyla, 81 ilin ara tatil faaliyetlerini, anaokulu, ilk, orta ve lise düzeylerinde http://aratatil.meb.gov.tr internet adresinden görebilirsiniz" notu ile paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz"

"Sevgili anne babalar, bu yıl ilk kez ülkemizde bir ara tatil uygulanıyor. Cuma günü itibariyle çocuklar bir hafta tatildeler, biz istedik ki bu bir hafta eğitime okul dışında oyunla, kültürle, bilimle, sanatla, etkinliklerle değerlerimizle devam edelim, çocuklarımız için bir ara tatil etkinlik planı hazırladık. Ben örnek olması açısından Gaziantep'i seçtim. Bakın burada pazartesiden cumaya kadar çocukların katılabileceği uzun bir etkinlik listesi var. Lütfen bulunduğunuz ili seçerek, buradaki etkinlikleri inceleyin ve katılabildiğiniz ölçüde katılım gösterin. Hepinize şimdiden verimli ve huzurlu tatiller diliyorum."

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz"
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