Bunu da yaptılar: Çocukları Atatürk’e secde ettirdiler

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yılı nedeniyle bir okulda düzenlenen anma töreni skandal görüntülere sahne oldu. Törende yaşları oldukça küçük çocuklar Atatürk posteri önünde secde ettirildi. Benzer bir anma töreni başka bir ildeki devlet okulunda da yaşandı. O anlar sosyal medyada infiale neden oldu. 7'den 70'e her kesimden tepki gören törenle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı da hemen harekete geçti. Okulda gerçekleşen anmaya soruşturma açıldı. Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme soruşturma başlatılmıştır" denildi.