E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş nasıl yapılır? E Okul VBS öğrenci giriş ile sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Günümüzde öğrenci, öğretmen ve velilerin eğitimle ilgili işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmelerini sağlayan uygulama E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS); ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin sınav notlarını, devamsızlık bilgisini, sınav tarihlerini, ders programlarını ve önceki yıllara ait belge ve yıl sonu ortalamalarına ulaşmalarını sağlayan bir sistemdir. Kişilerin sisteme giriş yapabilmesi için bir güvenlik ekranı ortaya çıkmaktadır. Bu ekranda öğrencinin TC kimlik ve okul numarası ile E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş yapılması sağlanır.

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

İşte E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne aşağıdaki linke tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Bu ekrandan sınav sonuçları ve daha birçok bilgiye erişim sağlayabilirsiniz.

E OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ