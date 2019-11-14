e-YDS başvuruları başladı! e-YDS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

ÖSYM tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenecek olan e-YDS İngilizce sınav başvuruları kurumun internet sitesi üzerinden alınacaktır. Kontenjan sınırının olduğu bu sınavda ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Adaylar sınav başvurularını ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecekler. Peki, e-YDS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? e-YDS başvuru ekranı ve ücreti…

E YDS SINAVI NE ZAMAN?

e-YDS 2019/13 İngilizce alanında, 21 Aralık 2019 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava başvuru süreci, 13 Kasım 2019 - 12 Aralık 2019 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 13 Kasım 2019 tarihinde ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabileceklerdir.Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 3050, İstanbul'da 432, İzmir'de 112 olacaktır.

Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

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