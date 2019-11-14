Ergenlerin beyni farklı çalışıyor

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Çocuklar kadar ebeveynler için en zorlu dönemlerden biri olan ergenlik çağıyla ilgili Türkiye'nin en kapsamlı bilimsel çalışması yapıldı. Bu dönemi hem gençlerin hem de ailelerin daha sağlıklı atlatabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilen "Ben Ergenim Projesi" kapsamında ergenlikle ilgili bilimsel veriler de araştırıldı. Ergenlik dönemine girerken, hormonlar çok hızlı gelişiyor. Çocuk da buna adapte olmakta oldukça zorlanıyor. Bu dönemi hormonları yönetiyor. 2 yaş ve ergenlik, bireyselleşme çabası açısından aynı dönemler, tepkiler aynı. Bu dönem çocukların en hassas ve kırılgan olduğu yaşlar. Bu nedenle anne babaların çocuklarını eleştirmemeye ve yargılamamaya özen göstermeleri gerekiyor.Projenin yürütücülerinden Maltepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Psikolog Nesteren Gazioğlu "Ergenlerle yetişkinlerin beyinleri farklı çalışıyor. Ergen çocuklarımıza, yetişkin bakış açısıyla yaklaşırsak, çatışmaların sonu gelmez. Ebeveynin yaşı ilerlediği için, değişen ebeveynin sabrı ve teloransıdır" dedi.2013'te TOÇEV'in önderliğinde başlatılan "Ben Ergenim Projesi" ergenlik dönemindeki gençler, aileler ve öğretmenler ile bu dönemin sağlıklı atlatılabilmesi için tasarlandı. Proje kapsamında 2016'ya kadar 4 bölgede 8 ilde 9 bin 170 öğrenci, 579 ebeveyn ve 300 öğretmene ulaşıldı. Projenin devamı niteliğinde iki yılda bir uluslararası kongre hedefi oluşturuldu. Kongre'nin ikincisi geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlendi. Kongre'de ergenlik dönemiyle ilgili ailelere yol haritası niteliği taşıyan önemli bilimsel açıklamalar yapıldı. Büyümenin en hızlı olduğu dönem olan ergenlik çağında nasıl bir beslenme uygulanması gerektiği de anlatıldı."İdeal Ergenlik Beslenmesi ve Sürdürülebilirliği" konu başlığı ile ergenlik ve beslenme arasındaki ilişkiyi değerlendiren Prof. Dr. Taylan Kümeli "Ergenliğin başlama yaşı takvim yaşından çok kemik yaşı ile ilişkilidir. Bu dönemde beslenme bozuklukları çok yaygın. Oysaki ideal vücut ağırlığının yüzde 50'si ergenlik döneminde kazanılır." bilgisini verdi. Kümeli ergenlik döneminde diğer yaşam dönemlerinden daha fazla enerji ve besin ihtiyacına gereksinim duyulur. Tüm besin öğelerinin ,doğru koşullarda ,doğru miktarda ve doğru çeşitlilikte ergenin hayatına geçmesi önemlidir" diye konuştu.