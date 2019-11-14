MEB duyurdu: Ara tatilde karne verilecek mi? 2019- 2020 Ara tatil etkinlik programı belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve öğrencilerin 18-22 Kasım'da 81 ilde yapacakları ara tatil etkinliklerine, yarın akşamdan itibaren "aratatil.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk ara tatilde öğrencilere yönelik "18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı"nı hazırladı. Yarın akşam itibarıyla bu siteye ulaşabilecek veliler, ilde 5 gün boyunca yapılacak ara tatil etkinliklerini görebilecek. İşte ara tatil etkinlik programına dair merak edilenler...