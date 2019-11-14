Bu yıl YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınav tarihi belli oldu mu?

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren üniversite sınavı kapsamında geri sayım sürüyor. Adaylar, bir yandan çalışmalarını sürdürürken öteki taraftan ise 2020 YKS tarihi güncel bilgilere ulaşarak bilgi edinmeye çalışıyor. Bu bağlamda gözler ise ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Tam bu noktada, '2020 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?' sorusunun cevabı en çok sorgulananlar arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, üniversite sınavı Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek.

YKS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM İLE ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Haberimizin detaylarından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi bilgileri ile Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ni (YDT) kapsayan üniversite sınavı hakkında bilgi edinebilir; 2020 YKS tarihi ve sürecine dair tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.