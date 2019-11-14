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Yurtdışı eğitime dair her şey bu fuarda

Giriş Tarihi: 14.11.2019
Yurtdışı eğitime dair her şey bu fuarda
Yurtdışında lise ya da üniversite okumak isteyen öğrenciler için Türkiye'nin tek konsept yurtdışı eğitim fuarı başlıyor. Yurtdışında faaliyet gösteren 50'yi aşkın eğitim kurumu, Türk öğrencilerle buluşmak için Türkiye'ye geliyor. 16-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan StudyExpo Fuarı'na İngiltere, ABD, Kanada, İrlanda, İsviçre, Finlandiya, Malezya gibi ülkelerden seçkin eğitim kurumları katılıyor. İrlanda ve Kanada'da bulunan eğitim kurumları "okuçalış" programını da hem ailelere hem de yurtdışında okumak isteyen öğrencilere detaylarıyla anlatılacak.
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Yurtdışı eğitime dair her şey bu fuarda
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