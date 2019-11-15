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İlk ne zaman? duyurdu! Karne verilecek mi? 2019- 2020 belli oldu!

’nın duyurusuna göre 2019 2020 programını duyurdu. Bunun akabinde on binlerce veli ve öğrenci takvimini merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve öğrencilerin 'da 81 ilde yapacakları ara tatil etkinliklerine, yarın akşamdan itibaren "aratatil..gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek. MEB, 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatil döneminde öğretmenler için de sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programı hazırladı. Haberimizde ara tatil etkinlik programı ve 2019 2020 eğitim takvimine erişebilirsiniz.

AA Eğitim
Giriş Tarihi: 15.11.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 09:09
İlk ara tatil ne zaman? MEB duyurdu! Karne verilecek mi? 2019- 2020 Ara tatil etkinlik programı belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve öğrencilerin 'da 81 ilde yapacakları etkinliklerine, yarın akşamdan itibaren "aratatil..gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek. (MEB), ilk ara tatilde öğrencilere yönelik "18-22 Kasım "nı hazırladı. Yarın akşam itibarıyla bu siteye ulaşabilecek veliler, ilde 5 gün boyunca yapılacak ara tatil etkinliklerini görebilecek. İşte ara tatil etkinlik programına dair merak edilenler...

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İlk ara tatil ne zaman? MEB duyurdu! Karne verilecek mi? 2019- 2020 Ara tatil etkinlik programı belli oldu!
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