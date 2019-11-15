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sonuçları açıklandı mı? 2019 KYK kredi ve burs başvuru sonuçları e Devlet sorgulama sayfası

sonuçları Türkiye’de yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Öyle ki, Ekim ayının son haftasında başvuru aşaması tamamlanmış, adaylar KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama için beklemeye koyulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sitesinde yaşanan problemler büyük bir yoğunluk oluşturmuş ve resmi site bir süreliğine erişime kapanmıştı. Resmi sitenin erişime kapanması ve sosyal medyada ortaya atılan iddialar neticesinde ‘KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?’ sorusu öğrenciler tarafından araştırılmaya başlanmıştı. Konuyla ilgili açıklama YURTKUR GSB tarafından kısa süre içerisinde yapılmıştı. Peki, 2019 KYK burs sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı? KYK kredi ve burs sonuçları e Devlet sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 16:15 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 16:15
KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2019 KYK kredi ve burs başvuru sonuçları e Devlet sorgulama sayfası

Ülke genelinde dört bir yanda okumakta olan milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği 2019-2020 ve kredi başvuru sonuçları hakkında heyecan dorukta! Geçtiğimiz günlerde, YURTKUR GSB, https://sonuc.kyk.gov.tr/ ve e Devlet sorgulama adreslerinde yaşanan yoğunluk ve Twitter'da ortaya atılan 'KYK burs sonuçları açıklandı!' iddiasının ardından öğrencilerin sorgulama işlemlerine yönelik araştırmaları da üst seviyeye çıkmıştı. Tam bu noktada da, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sosyal medya hesabı üzerinden önem arz eden bir bilgi notu paylaşılmıştı. Öğrencilerin de KYK burs sonuçları kapsamında beklentileri bugün için yoğunlaştı. Bilindiği gibi, devlet tarafından verilen maddi imkandan yararlanılıp yararlanılamayacağı kurum tarafından yapılacak olan değerlendirmenin ardından kesinle.

E DEVLET İLE KYK KREDİ BURS SONUÇLARI SORGULAMA

Bu eğitim öğretim yılı (2019-2020) kapsamında, burs başvuru sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ ve e Devlet üzerinden adayları erişimine açılacak. Adaylar, sorgulama işlemlerini aşağıdaki bağlantılara tıklayarak hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilir. Sorgulama işlemi sırasında T.C. kimlik no bilgisi mutlak önem arz ediyor.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

YURTKUR SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sürece dair bilgi paylaşılırken, önemli detaylara yer verildi. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Detaylar şu şekilde;

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KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2019 KYK kredi ve burs başvuru sonuçları e Devlet sorgulama sayfası
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