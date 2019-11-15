KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2019 KYK kredi ve burs başvuru sonuçları e Devlet sorgulama sayfası

Ülke genelinde dört bir yanda okumakta olan milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği 2019-2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları hakkında heyecan dorukta! Geçtiğimiz günlerde, YURTKUR GSB, https://sonuc.kyk.gov.tr/ ve e Devlet sorgulama adreslerinde yaşanan yoğunluk ve Twitter'da ortaya atılan 'KYK burs sonuçları açıklandı!' iddiasının ardından öğrencilerin sorgulama işlemlerine yönelik araştırmaları da üst seviyeye çıkmıştı. Tam bu noktada da, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sosyal medya hesabı üzerinden önem arz eden bir bilgi notu paylaşılmıştı. Öğrencilerin de KYK burs sonuçları kapsamında beklentileri bugün için yoğunlaştı. Bilindiği gibi, devlet tarafından verilen maddi imkandan yararlanılıp yararlanılamayacağı kurum tarafından yapılacak olan değerlendirmenin ardından kesinle.

E DEVLET İLE KYK KREDİ BURS SONUÇLARI SORGULAMA

Bu eğitim öğretim yılı (2019-2020) kapsamında, burs başvuru sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ ve e Devlet üzerinden adayları erişimine açılacak. Adaylar, sorgulama işlemlerini aşağıdaki bağlantılara tıklayarak hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilir. Sorgulama işlemi sırasında T.C. kimlik no bilgisi mutlak önem arz ediyor.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sürece dair bilgi paylaşılırken, önemli detaylara yer verildi. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Detaylar şu şekilde;