İlk ara tatil ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Sömestr, Yaz ve Kasım ara tatili ayın kaçında başlayacak?

İlk ara tatil için geri sayıma başlayan milyonlarca öğrenci ve veliler internet üzerinden Kasım ara tatili ne zaman, hangi tarihte sorularına da yanıt arıyor. 9 Eylül tarihinde başlayan 2019-2020 Eğitim öğretim yılında uygulanacak olan yeni düzenlemeyle öğrenciler eğitimlerine dört kez mola verecek ve dinlenebilme fırsatı yakalayacak. Bir hafta sürecek olan bu mola, sadece dinlenmeye değil aynı zamanda çocukların faaliyet ve etkinliklere katılıp daha sosyal bireyler olma fırsatı yakalamasını da sağlayabilecek. Peki; sömestr, yaz ve ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

İLK ARA TATİL NE ZAMAN, KASIM ARA TATİLİ AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR?

Öğrenciler yeni tatil sistemiyle birlikte bu yıl 4 kez tatil yapacak. İlk ara tatil ise 19-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. 18 milyon öğrenci bir hafta sürecek tatil boyunca hem renkli etkinliklere katılıp eğlenecek hem de uygulamalı eğitimler sayesinde bilgi edinecek.

SÖMESTR (15 TATİL) VE YAZ TATİLİ NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2019-2020 eğitim-öğretim takviminde okulların açılacağı tarihi ve sınav takvimini resmi internet sitesine erişime açtı. Buna göre;

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

- 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

- 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

- 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.