TED’den 684 öğrenciye Türkiye genelinde 684 öğrenciye Tam Destek Bursu!

TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu'nda 16 Kasım Cumartesi günü saat 13'de TED'in tam destek bursu kapsamında uyum programı gerçekleştirilecek. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilmesi beklenen program kapsamında TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun ev sahipliğinde, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpinar ve TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Belgin Ayvaşik katılım sağlayacak.

TAM DESTEK BURSU NEDİR?

Tam destek bursu, devlet okullarında okuyan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Liselere Geçiş Sınavlarında başarı elde etmiş öğrencilere dönük bir proje. Bu proje kapsamında öğrencilere maddi olanakların yanı sıra akademik anlamda eğitimler verilirken, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de öğrencinin gelişimi destekleniyor. Proje kapsamında TED bünyesinde Ankara'daki 85 okulda 484, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Kayseri, Bodrum ve Malatya dahil edildiğinde Türkiye'deki 125 farklı okulda 684 tam destek burslu öğrenci bulunuyor.