VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belirlendi mi?

VGM burs sonuçları, binlerce ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri eğitim hayatlarında maddi destek olması amacıyla başvuruda bulunan kişiler tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden alınan başvuruların aynı şekilde o site üzerinden açıklanacağı biliniyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan VGM burs sonuç tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-2020 VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının kasım ayı içinde erişime açılabileceği tahmin ediliyor. VGM'nin internet sitesinde burs başvuru sonuçlarına ilişkin şöyle bir açıklama yapıldı;

"2019 – 2020 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiş ve başvuru değerlendirme işlemlerine başlanmıştır.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs alan ya da bu eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilerin Genel Müdürlüğümüze yapmış olduğu burs başvurusu var ise iptal edilecektir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Ortaöğrenim burs başvuruları, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim burs başvuruları ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Burs başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimizce bilgilendirmeler yapılacaktır.

Bölge Müdürlüklerimizce talep edilmesi halinde SOYBİS İzin Formları'nın öğrenciler (18 yaşından büyükler) ve öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler tarafından doldurularak Bölge Müdürlüklerimizin bildirdiği süre içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir."

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN DUYURULACAK?

Burs başvuru sonuçları internet sitesİ https://www.vgm.gov.tr/ üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitesi üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimizce bilgilendirmeler yapılacaktır.

Bölge Müdürlüklerimizce talep edilmesi halinde SOYBİS İzin Formları'nın öğrenciler (18 yaşından büyükler) ve öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler tarafından doldurularak Bölge Müdürlüklerimizin bildirdiği süre içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.