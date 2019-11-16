ALES ne zaman, saat kaçta? 2019 ÖSYM ile ALES giriş belgesi sorgulama ekranı!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayıma başlandı. On binlerce akademik kariyer hedefi olan adaylar şimdiden sınav giriş belgesini ve tarihini sorgulamaya başladı. Bunun akabinde '' ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Peki 2019 ALES ne zaman yapılacak, saat kaçta?

Haberimizde, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) sınav giriş belgelerine ve sınav tarihi, saatine ilişkin detaylara erişebilirsiniz.