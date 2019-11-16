Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > ALES ne zaman, saat kaçta? 2019 ÖSYM ile ALES giriş belgesi sorgulama ekranı!

ne zaman, saat kaçta? 2019 ile ALES giriş belgesi sorgulama ekranı!

Akademik kariyer hedefi olan binlerce aday ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aramaya başladı. tarafından yapılacak olan ve giriş belgesi sorgulanmaya başlandı. Hal böyle olunca ‘’ , saat kaçta yapılacak?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. ÖSYM tarafından yapılan uyarıda sınava girecek adayların sınav giriş belgeleri olmaksızın sınav merkezlerine giremeyecekleri hatırlatıldı. Bu nedenle sınava gireceklerin kesinlikle sınav öncesinde sınav giriş belgelerini çıkarmaları gerekiyor. İşte ALES giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav tarihine ilişkin bilgiler…

Giriş Tarihi: 16.11.2019 15:15
ALES ne zaman, saat kaçta? 2019 ÖSYM ile ALES giriş belgesi sorgulama ekranı!

ve () için geri sayıma başlandı. On binlerce akademik kariyer hedefi olan adaylar şimdiden sınav giriş belgesini ve tarihini sorgulamaya başladı. Bunun akabinde '' , saat kaçta yapılacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini 'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Peki 2019 ALES ne zaman yapılacak, saat kaçta?

Haberimizde, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) sınav giriş belgelerine ve sınav tarihi, saatine ilişkin detaylara erişebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ALES ne zaman, saat kaçta? 2019 ÖSYM ile ALES giriş belgesi sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN