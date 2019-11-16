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ne zaman açıklanacak? sonuçları sorgulama ekranı!

On binlerce öğrenci için geri sayıma başladı. 16- 17 Kasım tarihinde gerçekleştirilen yurt genelinde çeşitli merkezlerde gerçekleştirilen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Hal böyle olunca ‘’?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. Sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler, OBS öğrenci sistemine giriş yaparak öğrenebilecek. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılacak?

Giriş Tarihi: 16.11.2019 10:33
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ATA AÖF sonuçları sorgulama ekranı!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları için heyecan dorukta. 16-17 Kasım tarihlerinde yurt geneli belli illerin sınav merkezinde düzenlenen oturumlara katılım gösteren adaylar, ' ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Alanlarıyla ilgili girdikleri sınavın ardından alacakları puanı merak eden öğrenciler, Atatürk Üniversitesinin sisteminden sonuçlarını öğrenebilecek. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken sınav sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Haberimizde, sınav sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ATA AÖF sonuçları sorgulama ekranı!
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