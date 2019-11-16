KYK burs taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? E devlet üzerinden KYK burs taahhütname onayı

KYK burs taahhütname onayı, almaya hak kazanan tüm öğrencilerin yapması zorunlu olduğu bir işlemdir. E devlet sistemi üzerinden alınan bu işlem eğer yapılmaz ise öğrenciler eğitim hayatlarında faydalanabilecekleri bu maddi desteği alma hakkını reddetmiş sayılacak. KYK burs taahhütname onayı nedir ve nasıl yapılır? İşte e devlet KYK burs taahhütname onayı hakkında detaylar…

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR, NASIL YAPILIR?

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

e-Devlet KYK burs/kredi onay hizmetini kullanmak için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş işleminin ardından "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmeli.

KYK BURS VE KREDİ TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor.

Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.