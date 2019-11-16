KYK burs ve kredi ücretleri ne zaman yatacak? 2019 2020 KYK burs parası ne kadar, kaç TL?

KYK kredi ve burs ücretleri ne zaman yatacak? Sorusuna, vatandaşlar hızla yanıt aramaya başladı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından gözler burs ve kredi paralarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre Kredi Yurtlar Kurumu devlet bursunda artış belli oldu. Lisans, yüksek lisans bursu ve doktora bursunda artış olacağı duyuruldu. Peki KYK burs ve kredi ücretleri ne zaman yatacak? 2019 2020 KYK burs parası ne kadar?

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK? 2019 2020 KYK BURS PARASI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre Kredi Yurtlar Kurumu devlet bursunda artış belli oldu. Buna göre durumu olmayan üniversite öğrencileri lisans bursu 470 TL'den 500 TL'ye , yüksek lisans bursu 940 TL'den 1000 TL'ye doktora burs 1410 TL'den 1500 TL'ye yükseldi.