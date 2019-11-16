Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > Son Dakika: KYK burs başvuru sonuçları erişime açıldı! Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs sonuçları e devlet sorgulama

Son Dakika: başvuru sonuçları erişime açıldı! KYK burs sonuçları e devlet sorgulama

sonuçları açıklandı. tarafından öğrencilere maddi destek amaçlı verilen ücretler binlerce öğrenci tarafından bekleniyordu. Konu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı ve e devlet üzerinden sonuçlar adayların erişimine açıldı. Üniversite öğrencisinin eğitimlerinde maddi olarak rahatlamalarını sağlayacak olan ve Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilen ücret için sonuçlar başvuruda bulunan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu resmi sitesine giriş yapmaya çalışıyor. Ancak yoğunluk nedeniyle siteye girişlerde sorun yaşanıyor. Peki, KYK burs sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte e devlet KYK burs sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 16.11.2019 12:43 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 12:43
Son Dakika: KYK burs başvuru sonuçları erişime açıldı! Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs sonuçları e devlet sorgulama

sonuçları bugün başvuruda bulunan üniversite öğrencilerinin erişimine açıldı. Milyonlarca üniversite öğrencisinin maddi geçimine katkı sağlayacak olan ücret vatandaşlar tarafından aylardır bekleniyordu. tarafından verilen bu ücret bazı öğrencilere karşılıklı bazılarına ise karşılıksız olarak veriliyor. Adaylar kendilerine burs mu yoksa kredi mi çıktığını merak ediyor. Peki, KYK burs sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? KYK burs sonuç sorgulama ekranı burada!

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

KYK burs sonuçları sorgulamak isteyen adaylar internet üzerinden e devlet ve Kredi Yurtlar Kurumu resmi sayfasına giriş yapmaya çalışıyor. Haberimizin devamından Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen bu ücret hakkında tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki linke tıklayarak da sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...

KYK BURS VE KREDİ SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: KYK burs başvuru sonuçları erişime açıldı! Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs sonuçları e devlet sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN