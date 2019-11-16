Son Dakika: KYK burs başvuru sonuçları erişime açıldı! Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs sonuçları e devlet sorgulama

KYK burs sonuçları bugün başvuruda bulunan üniversite öğrencilerinin erişimine açıldı. Milyonlarca üniversite öğrencisinin maddi geçimine katkı sağlayacak olan ücret vatandaşlar tarafından aylardır bekleniyordu. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen bu ücret bazı öğrencilere karşılıklı bazılarına ise karşılıksız olarak veriliyor. Adaylar kendilerine burs mu yoksa kredi mi çıktığını merak ediyor. Peki, KYK burs sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? KYK burs sonuç sorgulama ekranı burada!

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

KYK burs sonuçları sorgulamak isteyen adaylar internet üzerinden e devlet ve Kredi Yurtlar Kurumu resmi sayfasına giriş yapmaya çalışıyor. Haberimizin devamından Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen bu ücret hakkında tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki linke tıklayarak da sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...

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