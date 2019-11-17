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kaçta bitecek? ALES sınavı saat kaçta sona erecek? Sınav kaç saat sürüyor?

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen , sabah saat 10:15 itibarıyla başladı. Sayısal ve sözel testlerin uygulandığı ve adayların kendilerine yöneltilen sorulara karşılık akıl yürütme muhakemeleri ölçülecek. Akademik kariyer planlayan ve eğitim hayatına lisansüstü düzeyde devam etmeyi arzu eden adayların katılımıyla bugün uygulanan sınava ilişkin aday yakınlarının heyecanı da sürüyor. Sınav uygulaması devam ederken yoğun olarak araştırılan soruların başında “ALES kaçta bitecek?, ALES kaç saat sürüyor?” geliyor. İşte merak edilen ALES sınav saatleri oturum bilgisi…

Giriş Tarihi: 17.11.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 11:58
ALES kaçta bitecek? ALES sınavı saat kaçta sona erecek? Sınav kaç saat sürüyor?

Geçtiğimiz yıllarda bahar dönemlerinde yılda iki kez uygulanan ALES, YÖK tarafından alınan karara göre 2018 yılından itibaren yılda 3 kez uygulanıyor. ALES'e olan yoğun talebe bağlı olarak alınan bu kararın neticesinde bu yılda üçüncüsü düzenlenen ALES, 17 Kasım Pazar (bugün) günü adayların katılımıyla başladı. Sınavın başlamasıyla birlikte arama motorlarının en çok araştırılan konuları arasına "ALES kaçta bitecek?" sorgusu girdi. İşte ALES başlangıç ve bitiş saatleri…

ALES SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Sayısal ve sözel testlerden oluşup toplamda 150 dakika sürecek olan ALES, 10:15 itibarıyla başladı. Cevaplama süresi olan 2,5 saatin sona ermesiyle birlikte sınav 12:45'te sona erecek.

Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 Kasım tarihinde uygulanan ALES'in sonuçları hakkında ÖSYM'den resmi bir açıklama yapıldı.

ALES SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.

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