ÖSYM açıkladı: ALES soru ve cevapları 2019 yayınlandı! ALES/3 soruları ve cevap anahtarı hemen görüntüle!

Üniversitelerde akademik personel olabilmenin hayaline sahip on binlerce vatandaşın katılım gösterdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, ÖSYM tarafından tek oturum halinde tamamlandı. 17 Kasım 2019 Pazar günü gerçekleşen oturuma katılım gösteren adaylar, hayallerine uzanabilmek için zorlu sorular karşısında ter dökerken; sınavın bitmesiyle beraber sorgulamalarını da arttırmıştı. Bu doğrultuda, '2019 ALES soru ve cevapları yayınlandı mı?' sorusunun dünden bu yana en çok merak edilenler arasında öne çıkıyordu. Konuyla ilgili ÖSYM'den açıklama yapılırken ALES/3 soru ve cevap anahtarının erişime açıldığı belirtildi. Böylelikle, adaylar elde edecekleri puana yönelik ön tahminde bulunabilmek için ALES soru ve cevap anahtarı kılavuzunu görüntüleyebilir.

2019 ALES SORULARI VE CEVAPLARI PDF HALİNDE YAYINLANDI!

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, Sonbahar dönemi kapsamında Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkında bilgi edinebilir; soruları ve cevaplarına (çözümleri) yönelik de tüm ayrıntıları bulabilirsiniz.