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Dikey Geçiş Sınavı () 2020 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? DGS 2020 başvuruları ne zaman başlıyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2020 yılına ilişkin sınav takvimi yayımladı. 2020 sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte cevap bulan sorulardan bir tanesi de “2020 ne zaman yapılacak?” oldu. Sınav takviminde ayrıca DGS başvuru tarihleri, geç başvuru günü, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gibi bilgiler de yer alıyor. Bu bilgiler doğrultusunda sınava çalışmak için yaptıkları planlara yön verecek olan adayların, iki yıllık öğrenimlerini dört yıla tamamlayabilmek için DGS sınavında belirli bir puanın üstüne çıkarak başarılı olmaları gerekiyor.

Giriş Tarihi: 18.11.2019 16:49
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2020 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? DGS 2020 başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖSYM, 2020 yılında uygulanacak sınavların tarihlerini, başvuru tarih aralıklarını ve sonuçların açıklanacağı tarihleri yayımladı. Buna göre iki yıllık üniversite eğitimi görüp, eğitimini dört yıla tamamlamak isteyenlerin gireceği DGS'ye ilişkin tarihler de belli oldu. Milyonlarca öğrenciyi doğrudan ilgilendiren Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım sürerken, sınav takviminin belli olmasıyla birlikte öğrenciler, sınava çalışma süreci ile ilgili planlarını yapabilecek. Öyle ki bir süredir "DGS 2020 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusu, arama motorlarının en çok aranan sorgularından bir tanesiydi.

DGS 2020 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin paylaştığı sınav takvimine göre DGS, 5 Temmuz 2020 günü yapılacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 13-21 Mayıs tarihleri arasında yapabilecekler. Normal başvuru süresi içerisinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar, 2 Haziran 2020 günü geç başvuru seçeneğinden de faydalanabilecekler.

DGS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Kurumun sınav takvimi içerisinde paylaştığı bilgilere göre dikey geçişlerde kullanılacak olan puanların elde edileceği sınavın sonuçları 29 Temmuz 2020'de erişime açılacak.

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