KPSS sınavı 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM ile KPSS başvuruları hangi tarihte başlayacak?

ÖSYM'nin 2020 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin yayımlayacağı takvim merakla bekleniyordu. Uzun süreli bekleyiş, 2019 Kasım ayının ikinci yarısında sona erdi. Bilindiği üzere KPSS, ÖSYM tarafından uygulanıp, en çok katılım gerçekleştirdiği sınavlardan bir tanesi. Zira Kamu Personeli Seçme Sınavı ile vatandaşların kamu kurumlarında gerçekleştirilecek alımlar için değerlendirilme süreci yürütülüyor. Bu kapsamda 2020 KPSS başvuru ve sınav tarihlerine gözü dikmiş olan kamu personeli adayları, sınav takviminin açıklamasıyla birlikte sınava hazırlık sürecini şekle sokmak için bir plan yapabilecek. Peki 2020 ÖABT, DHBT, Ön Lisans, Lisans, Ortaöğretim KPSS başvuru, sınav, sonuç açıklanma tarihleri ne zaman? İşte 2020 KPSS'ye ilişkin merak edilen detaylar…

KPSS başvuru, sınav ve sonuç açıklanma tarihleri;