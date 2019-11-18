Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı 2020 ne zaman, hangi ay yapılacak? ÖSYM ile MSÜ sınavı başvuru tarihi

Büyük bir merakla beklenilen 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ve başvuru tarihi ÖSYM tarafından resmen açıklandı. Yıl içerisinde gerçekleştirilecek olan sınavların takvimini duyuran Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi; TSK bünyesinde geleceğin komutanlarından olmak isteyen gençleri ilgilendiren sürece dair tarih bilgisini paylaştı. Bilindiği gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde komutan olabilmek için Milli Savunma Üniversite sınavından başarılı olmak gerekiyor. Peki, 2020 MSÜ sınavı ne zaman, hangi ayda yapılacak?

2020 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Haberimizin detaylarından, ÖSYM'nin açıkladığı bilgiler eşliğinde MSÜ başvuru ve sınav tarihi hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.

MSÜ SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 29 Mart 2020 tarihinde yapılacak. İlgili sınava başvurular, 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında alınacak.

2020 MSÜ sonuçları ise 21 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.