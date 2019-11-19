DGS sınavı 2020 ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuru tarihi belli oldu

ÖSYM, 2020 yılında uygulanacak sınavların tarihlerini, başvuru tarih aralıklarını ve sonuçların açıklanacağı tarihleri yayımladı. Buna göre iki yıllık üniversite eğitimi görüp, eğitimini dört yıla tamamlamak isteyenlerin gireceği DGS'ye ilişkin tarihler de belli oldu. Milyonlarca öğrenciyi doğrudan ilgilendiren Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım sürerken, sınav takviminin belli olmasıyla birlikte öğrenciler, sınava çalışma süreci ile ilgili planlarını yapabilecek. Öyle ki bir süredir "DGS 2020 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusu, arama motorlarının en çok aranan sorgularından bir tanesiydi.

DGS 2020 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin paylaştığı sınav takvimine göre DGS, 5 Temmuz 2020 günü yapılacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 13-21 Mayıs tarihleri arasında yapabilecekler. Normal başvuru süresi içerisinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar, 2 Haziran 2020 günü geç başvuru seçeneğinden de faydalanabilecekler.

DGS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Kurumun sınav takvimi içerisinde paylaştığı bilgilere göre dikey geçişlerde kullanılacak olan puanların elde edileceği sınavın sonuçları 29 Temmuz 2020'de erişime açılacak.