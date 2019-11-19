ÖSYM duyurdu: 2020 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS sınavı başvuru tarihi açıklandı! İşte bilgiler

ÖSYM'nin 2020 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin yayımlayacağı takvim merakla bekleniyordu. Uzun süreli bekleyiş, 2019 Kasım ayının ikinci yarısında sona erdi. Bilindiği üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM tarafından uygulanıp, en çok katılım gerçekleştirdiği sınavlardan bir tanesi. Zira KPSS ile vatandaşların kamu kurumlarında gerçekleştirilecek alımlar için değerlendirilme süreci yürütülüyor.

2020 KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Bu kapsamda 2020 KPSS başvuru ve sınav tarihlerine gözü dikmiş olan kamu personeli adayları, sınav takviminin açıklamasıyla birlikte sınava hazırlık sürecini şekle sokmak için bir plan yapabilecek. Peki 2020 ÖABT, DHBT, Ön Lisans, Lisans, Ortaöğretim KPSS başvuru, sınav, sonuç açıklanma tarihleri ne zaman? İşte 2020 KPSS'ye ilişkin merak edilen detaylar…

Kamu Personeli Seçme sınavı kapsamında başvuru, sınav ve sonuç açıklanma tarihleri;