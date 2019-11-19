Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > ÖSYM sınav takvimi 2020 açıklandı! 2020 KPSS, LGS, ALES, DGS, MSÜ, YKS sınavları ne zaman yapılacak?

sınav takvimi 2020 açıklandı! 2020 KPSS, LGS, ALES, DGS, MSÜ, YKS sınavları ne zaman yapılacak?

Edinilen son dakika bilgisine göre, büyük bir merakla beklenilen 2020 sınav takvimi resmen açıklandı. Böylelikle, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen KPSS, Kaymakamlık, eKPSS, DHBT, YKS, LGS, ALES, DGS, YDS, MSÜ, TUS ve YÖKDİL gibi sınavlara katılım gösterecek olan aday ve öğrencilerin yanıtını aradığını '2020 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu?' sorusu da cevabına ulaşmış oldu. En çok merak edilen ise hiç şüphesiz üniversite sınavı YKS kapsamında TYT, AYT ve YDT oturumları idi. Bilindiği gibi, adaylar ve öğrenciler, çalışma programlarını açıklanan bu sınav tarihleri akabinde netleştirecek. Peki, ÖSYM 2020 sınav takvimi ile KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS, YDS, MSÜ, TUS ve YÖKDİL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 09:11
ÖSYM sınav takvimi 2020 açıklandı! 2020 KPSS, LGS, ALES, DGS, MSÜ, YKS sınavları ne zaman yapılacak?

Yeni eğitim öğretim yılı kapsamında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca öğrencinin gözü sınav takvimine çevrilmişti. Edinilen son dakika bilgisine göre, 2020 sınav takvimi resmen açıklandı. Bilindiği üzere, Kaymakamlık, LGS, YKS, , eKPSS, DGS, ALES, TUS, MSÜ ve YÖKDİL tarihleri belirlenen takvimde yer alıyor ve öğrenciler de buna uygun çalışma tempolarına şekil veriyor. En çok katılımın olduğu sınavlar ise YKS ve olarak dikkatleri çekiyor. Zira, YKS ile milyonlarca öğrenci yüksek öğretim kurumlarına yerleşirken KPSS ile kamu personeli kapsamında alım gerçekleştiriliyor.

2020 YKS ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada, ilgili tarihlere yönelik detaylar paylaşılırken; üniversite sınavı kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ne zaman, hangi tarihte düzenleneceği aktarıldı. Peki, 2020 YKS ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI!

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından 2020 sınav takvimi hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İşte, detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ÖSYM sınav takvimi 2020 açıklandı! 2020 KPSS, LGS, ALES, DGS, MSÜ, YKS sınavları ne zaman yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN