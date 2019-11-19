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ne zaman, hangi tarihte? 2020 YKS sınavı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani tarafından her yıl düzenlenen ve milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı ne zaman sorusu araştırılmaya devam ediyor. 2020 ÖSYM sınav takvimi'nin açıklanmasının ardından adaylar yoğun tempolu bir döneme giriş yaparak üniversite hayallerini gerçekleştirme yolunda ter dökecek. Peki, 2020 YKS ne zaman, hangi tarihte? YKS başvurusu nasıl ve hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.11.2019 20:04 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 20:05
YKS ne zaman, hangi tarihte? 2020 YKS sınavı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

2020 sınavı için adaylar şimdiden geri sayıma başladı. tarafından düzenlenen üniversiteye geçiş sınavı için adaylar hazırlıklara başladı. Her yıl milyonlarca kişinin katılım sağladığı bu sınav Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. Peki, 2020 YKS sınavı ne zaman? YKS başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? İşte tüm detayları…

2020 YKS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavı için tarihler takvim üzerinden adaylara duyuruldu. Haberimizin devamından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz...

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