Cambridge’in ödülü Rümeysa’ya verildi

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İNGİLTERE'NİN dünyaca ünlü Cambridge Üniversitesi tarafından IGCSE sınavlarında başarılı olanlara verilen Üstün Başarı Ödülü'nü bu yıl Türkiye'den Rümeysa Hakyemez aldı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rümeysa, IGCSE Haziran 2019 sınav döneminde Anadil Türkçe sınavında dünya çapında en yüksek notu alarak "Top in the World" birincilik ödülünü kazandı. Hakyemez, "IGCSE programı okulumuzda sorunsuz şekilde işlenmekte. Program sayesinde nitelikli bilgiyi öğrenmenin yanında kullanmayı da öğreniyoruz. Öğretmenlerimiz bizimle özveriyle ilgilendiler. Tüm arkadaşlarımla güzel başarılara imza attık" diye konuştu. 2014'te Türkiye'de IGCSE akreditasyonunu alan ilk devlet okulu olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2016'da da IGCSE'den ilk mezunlarını vermişti.