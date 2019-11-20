İyi öğretmen gözünden tanınacak

ODTÜ ve Atatürk Üniversitesi 3 AB ülkesiyle birlikte ilginç bir projeyi hayata geçirdi. "Göz Hareketlerinin Takibi ile Öğretim Tekniklerinin İyileştirilmesi" isimli projeyle akademisyenlerin sınıflarda ders anlattıkları esnada göz hareketleri özel gözlüklerle kaydedilip analiz edilecek. Teknoloji desteği ile daha etkin ders anlatımında akademisyenlere kendi gözlerinden toplanan veriler kullanılarak bilgi verilecek. Bu yöntem sayesinde genç akademisyenler deneyimli akademisyenlerin gözünden sınıf yönetimini görebilecek, kendilerini geliştirebilecek, ders anlatırken yapılan hatalar fark edilebilecek, akademisyenlerin etkili ders anlatmaları sağlanabilecek, sınıflarında bulunan akıllı tahta ve teknolojik ekipmanların derslerde aktif kullanmaları kolaylaşacak.

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