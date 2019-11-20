KYK burslar ve kredi ne zaman, hangi tarihte ödenecek? 2019-2020 zamlı KYK burs ücreti, parası ne kadar?

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği 2019-2020 burs ve kredi sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, değerlendirmeler sonucunda geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak devletin vereceği bu maddi imkândan yararlanacaklar e Devlet üzerinden sorgulamaya açıldı. Adaylar, haktan yararlanıp yararlanamayacakları e Devlet üzerinden kolay bir şekilde öğrenebilir. Eğer, KYK bursu ve kredi almaya hak kazandıysanız, taahhütname onay ekranı ile onay işleminizi yapmanız gerekiyor. Bunun ardından ise, zamlı KYK burslarının verileceği tarihi beklemek zorundasınız.

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2019-2020 KYK BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Tam bu noktada, '2019 KYK bursu ne zaman, hangi ayda verilecek?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Zira, adaylar için devletin sağladığı bu maddi imkânlar eğitim öğretim hayatının devamlılığı için önem arz ediyor.

ZAMLI KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Haberimizin detaylarından, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için zamlı KYK burs ücreti hakkında bilgi edinebilir, sürece dair tüm ayrıntıları kolay ve hızlı bir şekilde görüntüleyebilir ve öğrenebilirsiniz.