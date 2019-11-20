Lösev’e anlamlı destek

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İstanbuLKâğıthane'de bulunan Hamidiye Anaokulu öğrencileri "Dönüştür Sevgini" adını verdikleri proje kapsamında 332 öğrenci doğa dostu çantalar tasarlayıp satarak LÖSEV için bağış topladı. Çantalar, okul bahçesinde kurulan stantlarda satışa sunuldu. Satışlardan elde edilen gelir ise kanserle mücadele eden çocuklar için bağışlandı. Öğretmen Özge Küçükkaraca "Çocuklara sosyal farkındalık kazandırmak, farklılıklara saygı duyma, empati kurma ve çevre bilincini desteklemek amacıyla bu projeyi geliştirdik" dedi.