Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > Lösev’e anlamlı destek

’e anlamlı destek

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Lösev’e anlamlı destek
İstanbuL Kâğıthane'de bulunan Hamidiye Anaokulu öğrencileri "Dönüştür Sevgini" adını verdikleri proje kapsamında 332 öğrenci doğa dostu çantalar tasarlayıp satarak LÖSEV için bağış topladı. Çantalar, okul bahçesinde kurulan stantlarda satışa sunuldu. Satışlardan elde edilen gelir ise kanserle mücadele eden çocuklar için bağışlandı. Öğretmen Özge Küçükkaraca "Çocuklara sosyal farkındalık kazandırmak, farklılıklara saygı duyma, empati kurma ve çevre bilincini desteklemek amacıyla bu projeyi geliştirdik" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Lösev’e anlamlı destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN