YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile 2019 YÖKDİL sonuçları nereden görüntülenir?

3 Kasım'da sona eren YÖKDİL sınavının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. 13-23 Eylül'de başvurular alınmış ve önceki haftalarda adaylar sınava girmişti. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenmektedir. Adaylar heyecanla sonuçları beklerken ÖSYM'den yeni duyuru bekliyor. Peki 2019 YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2019 YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA!

Akademik kariyer hedefi olan adaylar YÖKDİL sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürdürüyor. Haberimizde, 2019 YÖKDİL sonuçlarına dair detaylara erişebilirsiniz…