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ATA sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF soru ve cevapları yayında mı?

Açık Öğretim Fakültesi sınavının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. 16-17 Kasım tarihlerinde yapılan -2020 ara sınavların ardından sorular ve cevaplarda yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. On binlerce öğrenci açıktan üniversite için vize sınavlarına girdiler. Yurt genelinde sınava giren adaylar internetten sonuçları sorgulamaya başladı. Konuyla ilgili olarak kurumun resmi internet sitesi üzerinden de açıklama bekleniyor. Peki, 2019 ATA sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya yönelik detaylar…

Giriş Tarihi: 21.11.2019 17:27
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ATA AÖF soru ve cevapları yayında mı?

On binlerce öğrenci ATA sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Yurt geneli 16 ve 17 Kasım tarihlerinde ara dönem vize sınavlarına girenler soruları ve cevapları sorguluyor. Belli sebepten açıktan okumak zorunda kalan öğrenciler ara dönem vize sınavlarına çalışarak girdiler. Sınava giren adaylar ' ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimiz ATA AÖF vize sınav sonuçları, soruları ve cevapları hakkında bilgilere yer verirken, merak edilen detayları derledik.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF sonuçları ve soru cevaplarına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ATA AÖF soru ve cevapları yayında mı?
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